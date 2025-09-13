Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 13 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о последствиях одной ночи недосыпа

Невролог Алексеев назвал хороший сон критически важным фактором для работы мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Сон — это не просто отдых для тела, а активный и критически важный процесс для поддержания эффективной работы мозга, заверил невролог сети клиник «Семейная» Максим Алексеев. О последствиях даже одной ночи недосыпа он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что в фазе глубокого сна мозг восстанавливается и очищается от токсичных продуктов обмена веществ, накопившихся за день, в том числе от бета-амилоидного белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Кроме того, во время ночного отдыха в мозге формируются новые нейронные связи, происходит адаптация к новому опыту и перенос информации из кратковременной в долговременную память.

Алексеев добавил, что даже одна ночь недосыпа значительно замедляет скорость реакции, ухудшает способность фокусироваться, принимать взвешенные решения и оценивать риски и значительно снижает способность справляться со стрессом.

«При хроническом недосыпе значительно повышается риск развития депрессии, тревожных расстройств, болезни Альцгеймера и других деменций, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Человек чувствует себя обессиленным и раздраженным. Кроме того, ухудшается общее качество жизни», — добавил врач.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

По его словам, взрослому человеку для поддержания здоровья мозга, когнитивных способностей, эмоционального благополучия и долгосрочного здоровья организма необходим регулярный качественный сон продолжительностью от семи до девяти часов.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от некоторых продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища провоцирует изжогу, которая мешает спать.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине спрогнозировали ответ командования ВСУ на повторение Россией операции «Поток»

    Мать авторки «Денежного марафона» из-за «сложных времен» запустила распродажу вещей дочери

    Стало известно о возможном соратнике предполагаемого убийцы Кирка

    Памфилова рассказала о тысячах хакерских атак на инфраструктуру ЦИК

    Группа ВСУ попала в окружение в Харьковской области

    Трехлетнего ребенка из России обвинили в покушении на территориальную целостность Украины

    Джей Ди Вэнс рассказал о влиянии Кирка на его карьеру

    Секрет получения идеального пресса Бредом Питтом в фильме «Бойцовский клуб» раскрыли

    Раскрыты детали о личности убийцы соратника Трампа

    Врач предупредил о последствиях одной ночи недосыпа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости