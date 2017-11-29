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Ведущего конструктора «МиГа» нашли с перерезанным горлом

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Ведущий конструктор «Российской самолетостроительной корпорации "МиГ"» найден с перерезанным горлом, сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным собеседника редакции, 38-летнего мужчину нашли в туалете на четырнадцатом этаже одного из бывших зданий корпорации на Ленинградском шоссе. Охранник обнаружил его с бритвой в руке. Мужчину удалось спасти.

Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Боткина с резаной раной шеи.

«Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и консолидирует научно-техническую и производственную кооперацию советского Опытного конструкторского бюро Артема Микояна, В 2016 году выручка предприятия составила 56,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,6 миллиарда. Основные образцы выпускаемой продукции: истребители МиГ-29СМТ, МиГ-29К, МиГ-29М/М2, МиГ-35.

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