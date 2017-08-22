В «МиГе» объявили о готовности выкатить новый перехватчик в середине 2020-х

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) может появиться у военных уже в середине 2020-х годов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко.

«При условии появления заказа от Минобороны, мы уже, как я ранее говорил, начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета», — сказал он, добавив, что ПАК ДП станет развитием перехватчика МиГ-31.

В июне Тарасенко заявлял, что «МиГ» ведет разработку нового перехватчика в инициативном порядке (то есть без соответствующего заказа и финансирования со стороны военных).

О создании самолета на замену МиГ-31 (гипотетическое спекулятивное наименование, циркулирующее в прессе, — МиГ-41) сообщалось в 2014 году с прицелом на начало работ после 2017-го и развертывание серийного производства с 2025-го.

Однако в августе 2015-го главком ВВС Виктор Бондарев заявил, что опытно-конструкторские работы по этой теме стартуют не ранее 2019 года.