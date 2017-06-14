В РСК «МиГ» рассказали о работе над новым истребителем-перехватчиком

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» в инициативном порядке ведет разработку нового дальнего перехватчика на замену МиГ-31. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил гендиректор «МиГа» Илья Тарасенко.

Перечисляя главные направления работы РСК на данный момент, Тарасенко выделил разработку перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП), отметив, что работы над ним ведутся «отчасти в инициативном порядке» с привлечением смежников кооперации.

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В данный момент, по словам Тарасенко, в «МиГе» прорабатывают концепцию самолета и его технический облик. Он подчеркнул, что самолет должен быть готов к тому моменту, когда МиГ-31 потребуется следующий такт модернизации. В данный момент истребители этого типа проходят переоборудование в версию МиГ-31БМ.

В марте 2016 года генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков (в 2011-2016 годах возглавлял РСК «МиГ») сообщил, что МиГ-31 после модернизации пробудут на вооружении ВВС максимум до 2028 года. «Пока у нас есть время, чтобы создать новый самолет на замену», — указал Коротков. Ранее, в марте 2015-го, Коротков называл в качестве такого рубежа 2026 год.

О создании самолета на замену МиГ-31 (гипотетическое спекулятивное наименование, циркулирующее в прессе — МиГ-41) сообщалось в 2014 году с прицелом на начало работ после 2017-го и развертывание серийного производства с 2025-го. Однако в августе 2015-го главком ВВС Виктор Бондарев заявил, что опытно-конструкторские работы по этой теме стартуют не ранее 2019 года. С тех пор содержательных новостей о судьбе проекта не было.

Истребители МиГ-31, принятые на вооружение в 1981 году, предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей в широком диапазоне высот. Мощный радиолокационный комплекс самолета позволяет бороться в том числе и с малозаметными крылатыми ракетами. На относительно слабо оборудованных пространствах воздушной границы России (таких как, например, Арктика) МиГ-31 являются основным средством обороны от средств воздушного нападения.