В Сербии Путин признан самым популярным иностранным лидером

Граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом в среду, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования газеты «Политика» и социологического агентства «Фактор плюс».

Респондентам предлагалось в порядке убывания выбрать несколько иностранных лидеров, которым они больше всего доверяют. Так, российскому президенту симпатизируют 58 процентов граждан. На втором месте с результатом в 42 процента идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, на третьем — председатель КНР Си Цзиньпин с уровнем поддержки в 34 процента.

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В документе также отмечается, что рейтинг Путина в Сербии практически совпадает с его популярностью в России, где, согласно последнему исследованию ВЦИОМ, его поддерживают 57,7 процента граждан.

11 марта сообщалось, что электоральный рейтинг действующего президента РФ, баллотирующегося на новый срок в порядке самовыдвижения, составляет 69 процентов.