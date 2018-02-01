Социологи подсчитали планирующих проголосовать на выборах-2018

На выборы президента собирается прийти 71 процент россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Данный показатель растет с декабря — тогда о твердом намерении проголосовать заявляли 63 процента россиян. Еще 10 процентов избирателей «скорее примут» участие в процессе, три процента «точно не пойдут» на участки, 11 процентов пока не определились.

Согласно результатам исследования, за действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина планируют отдать голоса 70 процентов избирателей. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина планируют проголосовать 7,2 процента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский импонирует 5,9 процентам россиян. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, Ксения Собчак набрала бы 1,2 процента голосов, остальные кандидаты набрали бы менее чем по одному проценту каждый.

Политолог Дмитрий Гусев пояснил агентству, что рейтинг Путина в течение месяца колебался в пределах от 69,9 до почти 75 процентов. При этом он отметил, что данный показатель не является самым важным, в отличие от того, что «выборы становятся все более и более интересными и декларируемая явка растет». Его коллега Олег Матвейчев обратил внимание, что январское падение рейтингов провластных политиков — социологически подтверждаемая многолетним наблюдением норма, связанная с явлениями бытового характера — «в декабре люди радуются предстоящим праздникам, предвкушают долгие новогодние каникулы, в январе, напротив, впереди большая работа и долгая зима, деньги потрачены, а поводов для оптимизма не так много».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26-28 января 2018 года методом телефонного интервью среди трех тысяч респондентов. Погрешность не превышает 1,8 процента.

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