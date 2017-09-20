За вымышленного преемника Путина согласился проголосовать каждый пятый россиянин

Каждый пятый россиянин (18 процентов) заявил о готовности проголосовать на президентских выборах за выдуманного социологами кандидата Андрея Семенова, которого якобы поддерживает действующий глава государства Владимир Путин. Об этом со ссылкой на результаты эксперимента «Левада-Центра» сообщает газета «Ведомости» в среду, 20 сентября.

15 процентов опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не знают, пишет издание. При этом 11 процентов респондентов заверили, что слышали о поддержке Семенова Путиным. О нежелании голосовать за неизвестного претендента заявили две трети граждан.

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Социолог «Левада-Центра» Карина Пипия отметила, что подобные эксперименты будут проводиться и в дальнейшем.

В ходе реального опроса в августе выяснилось, что за Путина готовы голосовать 48 процентов граждан. При этом прийти на выборы собрались почти 60 процентов россиян.

Рейтинг одобрения работы Путина на посту президента в прошлом месяце составил 83 процента.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Новый глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. В июне он заявил, что преемника главе государства может выбрать только российский народ. О президентских амбициях заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Сергей Полонский. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.