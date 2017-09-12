Песков прокомментировал сообщение о разработке стратегии президентской кампании

Публикации СМИ о разработке стратегии президентской кампании не более чем теоретические размышления. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 12 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства. Да, в рамках законодательства можно идти от партии, можно идти самовыдвиженцем. Вот все эти возможности перебирают, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы в случае, если президент будет идти на выборы», — сказал Песков.

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Он также назвал «политологическими рассуждениями» сообщения о том, что администрация Кремля якобы начала формирование списков доверенных лиц Владимира Путина к кампании 2018 года. «Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении [баллотироваться]. Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Из этого и состоит наша работа», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, «забегать вперед никто не собирается».

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники сообщила, что выдвижение Путина на следующие выборы главы государства пройдет в два этапа. Первый шаг якобы будет сделан в ноябре, когда действующий президент даст согласие на участие в кампании. Вторым этапом, по версии издания, станет юридическое оформление участия в предвыборной гонке.

В августе жители Бурятии спросили у Путина, намерен ли он участвовать в выборах. Глава государства в ответ пообещал подумать об этом.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Новый глава государства будет занимать эту должность шесть лет.