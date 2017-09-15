Поклонская признала только одного кандидата в президенты России

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что не планирует баллотироваться в президенты даже при поддержке ее кандидатуры Монархической партией. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 15 сентября.

«Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин», — сказала Поклонская, отвечая на вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в связи с такой поддержкой.

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Ранее в пятницу основатель Монархической партии Антон Баков заявил, что его объединение намерено поддержать Поклонскую на президентских выборах. Бывший депутат Госдумы также отмечал, что намерен в ближайшее время обсудить с действующим парламентарием вопрос ее выдвижения от монархического движения.

Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. Подобные планы имеются у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесмена Сергея Полонского. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Миллионер Баков известен своим желанием возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.