Монархическая партия выразила готовность выдвинуть Поклонскую в президенты

Монархическая партия намерена поддержать на выборах президента России депутата Госдумы Наталью Поклонскую («Единая Россия»), если она выдвинет свою кандидатуру, заявил основатель движения Антон Баков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 15 сентября.

«Если она [Поклонская] будет выдвигаться, мы готовы ее выдвинуть от нашей партии», — сказал Баков. Он добавил, что намерен в ближайшие несколько дней позвонить Поклонской и обсудить этот вопрос.

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Бывший депутат Госдумы подчеркнул, что Монархическая партия «очень бы хотела принять участие в президентской кампании».

Монархическую партию, которая провозглашает своей целью установление в стране конституционной монархии, Баков зарегистрировал в 2012 году. До этого он состоял и в «Единой России», и в «Союзе правых сил». В начале февраля миллионер заявил о желании возродить империю Романовых на островах тихоокеанской Республики Кирибати.

Выборы главы государства состоятся в марте 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. Подобные планы имеются у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесмена Сергея Полонского. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.