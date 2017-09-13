Культура
 

Поклонская ответила Мединскому на слова о переполненной чаше терпения

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Кинотеатры отказываются от проката фильма «Матильда» Алексея Учителя, потому что не желают быть использованными, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Об этом парламентарий написала во «ВКонтакте» в среду, 13 сентября.

«В то время как министра [культуры России Владимира Мединского] переполняет "чаша терпения", адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления», — написала Поклонская.

Депутат раскритиковала выдачу Минкультом прокатного удостоверения «Матильде». «Бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма "Матильда", а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения (ведь 280 миллионов рублей выделялись под другой сценарий, о балерине, а не о Святом Государе)», — поведала она.

Поклонская добавила, что телеканалы также отказываются от сотрудничества с создателями «Матильды», среди которых есть «уроженец Западной Украины, где реализован Евромайдан». «А во всем "виновата" — Поклонская», — заключила депутат.

Ранее в среду Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры из-за «Матильды» цензурой и беззаконием, а также призвал правоохранительные органы пресекать такие инциденты. Министр отметил, что не понимает, чем руководствуется Поклонская, выступая против фильма Учителя.

Накануне чиновник заявил, что скандал вокруг ленты «переполнил чашу его терпения». Это произошло после того, как кинотеатры объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» отказались от проката «Матильды» из-за угроз.

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