Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский назвал цензурой и беззаконием попытки противников фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя запретить его показ в кинотеатрах. Слова чиновника приводятся в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

«У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон "активистов", мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству», — подчеркнул Мединский.

Министр призвал руководство правоохранительных органов «обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся активистов с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений».

Материалы по теме Бойцы «Христианского государства» Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ

Глава Минкульта отметил, что не понимает, чем руководствуется депутат Госдумы Наталья Поклонская, выступая против «Матильды». «Тем более не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя православными», — добавил он.

Мединский подчеркнул, что в киноленте Учителя нет ничего, что оскорбило бы память императора Николая II или историю русской монархии.

12 сентября объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды» из-за угроз. «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в сентябре представляющий интересы Учителя адвокат Константин Добрынин объявил, что сотни кинотеатров получили угрозы поджога из-за фильма. В «Матильде» рассказывается об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской, премьера запланирована на 23 октября.