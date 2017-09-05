Поклонская раскритиковала Учителя цитатой из «Майн кампф»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на обвинения Алексея Учителя в пособничестве террористам цитатой из книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Она обвинила режиссера в попытках «наябедничать» президенту России Владимиру Путину в Facebook во вторник, 5 сентября.

«Сегодня г-н Учитель со своим адвокатом, который все больше стремится стать самостоятельной политической фигурой, делая такие лживые и "громкие" заявления, находятся вне правового поля и элементарной человеческой порядочности — начиная от неудавшихся попыток наябедничать президенту до заведомо ложного обвинения в совершении особо тяжкого преступления», — написала Поклонская.

«И еще: чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят», — завершила свое обращение Поклонская. Эта фраза, которую в сети приписывают рейхсминистру народного просвещения и пропаганды Германии Йозефу Геббельсу, принадлежит немецкому диктатору Адольфу Гитлеру. Он использовал ее в книге «Майн кампф».

Накануне Учитель заявил, что в России формируется «террористическая организация», которой Поклонская оказывает поддержку, сообщило радио «Свобода». Протесты якобы православных активистов против показа его фильма «Матильда» используются для того, чтобы заявить о себе, подчеркнул режиссер.

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е. Экстремисты угрожали сжигать кинотеатры, если те согласятся показывать ленту. Поклонская активно выступает против «Матильды», утверждая, что картина оскорбляет чувства верующих.