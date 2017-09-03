Учитель отказался от предложенной православными активистами защиты

Режиссер Алексей Учитель, на студию которого недавно было совершено нападение, отказался от предложенных активистами православного общественного движения «Сорок сороков» услуг по защите. Об этом он в воскресенье, 3 сентября, сообщил РИА Новости.

«Зачем они собрались меня охранять и от кого, от самих себя, что ли? Никаких охранных мер я принимать не буду», — заявил кинематографист.

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Ранее лидер «Сорока сороков» Андрей Кормухин заявил, что опасается за безопасность режиссера в преддверии премьеры фильма «Матильда». По его мнению, ситуацию «захотят еще более радикализировать, вплоть до физических воздействий на господина Учителя». «Мы можем в целях безопасности приставить к нему участника нашего движения», — предложил Кормухин. Он добавил, что активисты при этом продолжат выступать против фильма, так как он «оскорбляет верующих и память о святых царственных страстотерпцах».

По мнению Кормухина, нападение на студию было провокацией, призванной очернить верующих.

В ночь на 31 августа неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью здание студии «Лендок», в котором находится в том числе студия Учителя «Рок». Учитель написал письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой обеспечить безопасность зрителей «Матильды», так как он опасается, что активисты «завтра пойдут жечь кинотеатры».

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II) с балериной Матильдой Кшесинской.