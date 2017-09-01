Православные противники «Матильды» предложили Учителю услуги телохранителя

Православная общественная организация «Сорок сороков» готова обеспечить безопасность режиссера Алексея Учителя. Об этом заявил лидер движения Андрей Кормухин, передает РИА Новости в пятницу, 1 сентября.

«Предполагая, что ситуацию в связи с выходом фильма "Матильда" захотят еще более радикализировать, вплоть до физических воздействий на господина Учителя, мы можем в целях безопасности приставить к нему участника нашего движения», — подчеркнул Кормухин.

Активист отметил, что «Сорок сороков» продолжит выступать против «Матильды», которая «оскорбляет верующих и память о святых царственных страстотерпцах».

По словам Кормухина, инцидент с петербургской киностудией «Лендок», которую забросали коктейлями Молотова в ночь на 31 августа, — провокация, призванная очернить верующих, которые протестуют против показа «Матильды». В здании «Лендока» располагается офис киностудии Учителя «Рок».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е число.