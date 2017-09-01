В РПЦ осудили нападение на студию режиссера Учителя

Зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал нападение на студию кинорежиссера Алексея Учителя попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом фильма «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию», — заявил он, напомнив, что со стороны Церкви звучали неоднократные призывы к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма. — «Те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать».

В ночь на четверг 31 августа здание петербургской киностудии «Лендок» неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью. В студии отказались говорить о произошедшем. «Мы не подтверждаем информацию, которая распространяется в СМИ, и не даем никаких комментариев», — заявила сотрудница «Лендока» Ольга Золикова.

В январе активисты организации разослали директорам кинотеатров письма с угрозами и требованиями отказаться от проката картины. «Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди», — говорилось в посланиях.

В картине Учителя рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е число.

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих, но таких элементов в фильме выявлено не было.