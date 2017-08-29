Феминистки окропили менструальной кровью портрет Николая II во имя «Матильды»

Краснодарские феминистки окропили менструальной кровью портрет императора Николая II и возложили его к памятнику Екатерины II. Видеозапись акции опубликована на видеохостинге YouTube.

Активистки таким образом отреагировали на скандал вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. В ролике демонстрируется видеозапись с акции «Бессмертный полк» 2016 года, в котором приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская. Парламентарий, активно выступающая против «Матильды», вышла на акцию с портретом Николая II.

«Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь жертв. Это кровь свободных женщин, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата», — говорится в подписи к видео (орфография и пунктуация сохранены).

Феминистки уличили Поклонскую в дискредитации женщин. «Мы все — Матильды. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. Мы нимфы, мы амазонки, мы весталки, мы ангелы и дьяволицы, мы дочери Луны и воительницы Ночи. Мы женщины, а значит, мы уже победили», — отметили активистки.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить еще не вышедший фильм Учителя об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники прокуратуры не обнаружили никаких нарушений. Премьера картины состоится 23 октября.