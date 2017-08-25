Половина россиян собралась на «Матильду»

Посмотреть ленту «Матильда» режиссера Алексея Учителя намерены 47 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», опубликованные на сайте организации в пятницу, 25 августа.

Не пойдут на фильм 37 процентов респондентов, еще 16 пока не приняли решение.

При этом две трети жителей страны не знают о скандале вокруг «Матильды». Решение министерства культуры выдать фильму прокатное удостоверение одобрили 36 процентов опрошенных.

В картине Учителя рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е число.

Еще не вышедшая «Матильда» подвергалась критике со стороны представителей РПЦ и Дома Романовых, организация «Христианское государство — Святая Русь» пригрозила кинотеатрам поджогами, если те решат показывать ленту. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих, но таких элементов в фильме выявлено не было.