Культура
 

Учитель призвал обратить внимание на культурное воспитание Поклонской

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Алексей Учитель
Алексей Учитель

Режиссер Алексей Учитель посетовал на узкий кругозор депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Парламентарий призналась ему, что практически не смотрит фильмы и не посещает театры из-за недостатка времени, рассказал кинематографист Агентству городских новостей «Москва» в четверг, 24 июля.

«У меня была историческая, пятиминутная, встреча с Поклонской. И когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что видела "Викинг" и больше ничего», — заявил Учитель.

Режиссер предложил пригласить депутата на московский кинофестиваль «Будем жить!», который пройдет с 27 августа по 9 сентября. По его словам, Поклонской следует «ознакомиться с тем, что делается в российском кинематографе».

В июне Учитель уже упоминал о встрече с Поклонской в Кремле. Кинематографист назвал беседу с депутатом бессмысленной.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм Учителя «Матильда» об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники прокуратуры не обнаружили никаких нарушений. Премьера ленты была запланирована на 6 октября, но была перенесена на 23-е число.

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