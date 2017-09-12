Мединский пожаловался на лопнувшее терпение из-за «Матильды»

Министра культуры России Владимира Мединского возмутил отказ объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» показывать фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Слова чиновника во вторник, 12 сентября, передает «Интерфакс».

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — заявил глава Минкульта.

Мединский добавил, что к вечеру подготовит заявление «в связи с данной ситуацией».

Ранее во вторник стало известно, что кинотеатры объединенной сети отказались от проката картины из-за угроз. «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — подчеркнули в пресс-службе.

В августе неизвестные забросали здание киностудии Учителя стеклянными бутылками с зажигательной смесью.