Кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались от «Матильды» из-за угроз

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу сети.

Отмечается, что отказ от демонстрации ленты связан с угрозами, поступившими кинотеатрам.

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«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя "Матильда", произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство объединенной сети "Синема парк" и "Формула кино" приняло решение отказаться от показа кинокартины», — объяснили в сети кинотеатров.

«Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в сентябре адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, рассказал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды». По его словам, предостережения получили и другие организации, связанные с прокатом картины.