Адвокат поведал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды»

Руководители более 100 кинотеатров получили угрозы поджогов и физической расправы в случае показа фильма «Матильда» Алексея Учителя. Об этом ТАСС в среду, 6 сентября, заявил адвокат режиссера Константин Добрынин.

По его словам, предостережения получили и другие организации, связанные с прокатом картины.

Добрынин обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой «воспрепятствовать любым дальнейшим попыткам насаждения межконфессиональной розни, расшатывания межнационального единства народов России, угрозам законному конституционному строю, безопасности государства и его граждан».

Адвокат также попросил правоохранительные органы привлечь к уголовной ответственности членов движения «Христианское государство — Святая Русь», ранее угрожавших поджогами кинотеатров, и проверить депутата Госдумы Наталью Поклонскую на причастность к этой противоправной деятельности.

29 августа Добрынин пожаловался министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву на то, что сотрудники полиции не реагируют на угрозы экстремистов, связанные с «Матильдой».

В январе активисты «Христианского государства» разослали в российские кинотеатры письма с требованием отказаться от проката ленты. Учитель пожаловался на экстремистов в Генпрокуратуру, отметив, что нападки «странным образом совпали по времени и тональности» с критикой Поклонской в адрес его фильма. Депутат и православные активисты открестились от связи друг с другом.

В «Матильде» рассказывается об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты состоится 23 октября.