Культура
 

Протаранивший кинотеатр житель Урала критиковал «Матильду» на митинге в августе

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Денис Мурашов
Денис Мурашов

В сети появилось интервью с Денисом Мурашовым, протаранившим на автомобиле здание киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. Мужчина за три недели до инцидента выступил на митинге против фильма «Матильда» в Тюмени, сообщает портал 72.ru во вторник, 5 сентября.

«Прочитал в интернете информацию, что здесь будет проходить митинг против этой "Матильды", этого поганого фильма. Я очень рад, что здесь столько единомышленников моих, монархистов здесь собралось. Хотелось бы еще больше, но сколько есть», — рассказал Мурашов журналистам.

Он назвал «Матильду» «порнухой», с которой должны бороться все. Мужчина призвал режиссера Алексея Учителя показывать свой фильм «где-нибудь в Антарктиде пингвинам».

По информации портала, Мурашов протаранил кинотеатр на автомобиле УАЗ, груженном бочками с бензином и газовыми баллонами, после чего бросил в него горящую спичку. Машина вспыхнула, а мужчина, получив ожоги, скрылся. Его задержали, когда он сам пришел в больницу и пожаловался на полученные травмы.

Отмечается, что у следователей возникли сомнения во вменяемости задержанного. Его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

По свидетельству очевидцев, инцидент произошел 4 сентября около шести утра по местному времени. Сообщалось, что подозреваемый — 39-летний житель города Ирбит, состоит на учете у психиатра. В сети появилось видео допроса Мурашова, где он рассказывает, что перед произошедшим весь день провел в Храме-на-Крови. Как писало издание Znak, с июля 2015 года Мурашов якобы считался пропавшим без вести.

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма запланирована на 23 октября.

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