Поклонская нашла признаки коррупции в схемах финансирования «Матильды»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская усмотрела признаки финансовых махинаций в производстве фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом она написала в своем Facebook.

«В мое распоряжение поступили документы о сомнительных схемах финансирования "Матильды", которые могут иметь признаки коррупционных нарушений», — сообщила парламетарий.

По ее словам, среди бумаг она обнаружила «контракты о переводе миллионов евро из офшорной кипрской компании на счет одного из небезызвестных фондов в поддержку культуры и искусства». «Выделяли конкретно под фильм "Матильда". Все эти документы передам в правоохранительные органы», — подчеркнула Поклонская.

Во вторник сообщалось, что депутат ответила на обвинения Алексея Учителя в пособничестве террористам цитатой из книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера. Она заявила, что режиссер пытается «наябедничать» президенту России Владимиру Путину. «Чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят», — завершила свое обращение Поклонская фразой немецкого диктатора.