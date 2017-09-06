В Кремле отреагировали на поджог студии Учителя и таран кинотеатра

Все акты хулиганства и вандализма, связанные с протестами против фильма «Матильда», будут пресекаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 6 сентября.

Представитель главы государства отметил, что нападение на киностудию Учителя и атаки на кинотеатры — «предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов».

«В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто, можно вести общественные дискуссии, но подобные уродливые проявления, конечно, никоим образом не подлежат пониманию или осмыслению. Скорее, они подлежат самому жесткому осуждению», — подчеркнул Песков.

Ранее в среду адвокат Учителя Константин Добрынин объявил, что руководители более 100 кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы поджогов и физической расправы. Он обратился за помощью к директору ФСБ Александру Бортникову.

4 сентября водитель автомобиля УАЗ протаранил кинотеатр в Екатеринбурге. Ранее он выступил на митинге против картины Учителя, назвав ее «порнухой». У следователей возникли сомнения во вменяемости мужчины, его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

В конце августа неизвестные в Петербурге забросали коктейлями Молотова здание, где располагается киностудия режиссера «Рок».