Поклонская увидела экстремизм в словах Учителя о ее связи с экстремистами

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила официальный запрос руководителю управления по борьбе с экстремизмом МВД России по поводу высказываний режиссера Алексея Учителя. Об этом парламентарий рассказала «Интерфаксу» в четверг, 23 марта.

Поклонская отметила, что Учитель и его адвокат Константин Добрынин ассоциировали ее в своих комментариях с организацией «Христианское государство — Святая Русь». Представители движения угрожали поджигать кинотеатры, которые будут показывать фильм «Матильда».

«Публичные заявления, которые были сказаны, в частности, и по моей фамилии, направлены в центр противодействия экстремизму, чтобы они проверили, правду ли они говорят, и почему они меня связывают с этой группой», — объяснила Поклонская. Депутат добавила, что считает угрозы «Христианского государства» недопустимыми.

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В феврале Учитель обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с заявлением, в котором попросил оградить коллектив его фильма «Матильда» от клеветы со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также от «угроз и противоправных действий лиц экстремистской направленности». Так он отреагировал на действия «Христианского государства», представители которого в конце января разослали директорам кинотеатров письма с угрозами пожога в случае показа «Матильды».

Поклонская заявляла, что не имеет ничего общего с экстремистами из этого движения. Представители «Христианского государства», в свою очередь, открестились от связей с парламентарием.

Ранее Поклонская неоднократно направляла запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить «Матильду» на экстремизм.

В фильме Учителя, премьера которого состоится 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.