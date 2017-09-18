ЦИК уточнил дату президентских выборов в России

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, заявила секретарь Центризбиркома (ЦИК) Майя Гришина, комментируя проект министерства труда о выходных и праздничных днях в следующем году. Ее слова приводит РИА Новости в понедельник, 18 сентября.

Ранее в понедельник пресс-служба Минтруда распространила сообщение о том, что правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней в 2018 году. В соответствии с документом, россиян ждут четырехдневные выходные с 8 по 11 марта.

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«Неделя с 5 по 11 [марта] включает один праздничный день, поэтому выборы проходят в следующее воскресенье. Поэтому мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально — [выборы пройдут] 18 марта», — сказала Гришина.

15 сентября основатель Монархической партии Антон Баков заявил о готовности поддержать на предстоящих выборах депутата Госдумы Наталью Поклонскую («Единая Россия»), если она выдвинет свою кандидатуру. Парламентарий ответила отказом, заявив, что для нее существует только один кандидат — действующий глава государства Владимир Путин.

По закону избранный президент будет занимать эту должность шесть лет. Путин имеет право баллотироваться, однако он пока не объявил о таком намерении. Подобные планы есть у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бизнесмена Сергея Полонского. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Путин подписал указ, по которому Крым и Севастополь вошли в состав государства.