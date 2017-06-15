Россия
 

Путин объяснил свое отношение к выбору преемника

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Преемника главе государства может выбрать только российский народ, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 15 июня.

«Я, конечно, когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге, мы не должны забывать о том, что избиратель, российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, район конкретный, город, область или страну», — подчеркнул Путин.

20 апреля российский лидер уже заявлял, что его преемник может быть определен только в результате демократических выборов.

Выборы главы государства в России пройдут в марте 2018 года. О президентских амбициях заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Своего участия в выборах не исключает председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Будет ли выдвигать свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин, пока неизвестно.

Президент России избирается сроком на шесть лет.

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