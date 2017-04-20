Путин указал на единственный способ выбрать преемника президента

Преемника главе государства может выбрать только народ, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

«Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов. И никто другой», — сказал глава государства. Таким образом Путин ответил на высказывание председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрея Чепурного, который пожаловался на первогозампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

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Чепурной заявил, что сенатор, пытается «уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов», а также называет имя преемника главы государства. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на слова Чепурного, в качестве правопреемника упоминался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Путин в свою очередь поручил первому замглавы администрации Кремля Сергею Кириенко разобраться в этой ситуации. «Я думаю, что афганцев не испугать никакими заявлениями типа "закатаем"», — добавил президент.

В ноябре прошлого года Клинцевич пожаловался на журналистов, которые якобы неправильно передали суть его высказывания о ядерном ответе России на действия НАТО. Сенатор, в частности, заявил, что в ответ на агрессивные действия НАТО, на попытки блока «втянуть в свою орбиту все новые страны» со стороны Москвы последует жесткий ответ:

Официальный представитель Кремля России Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, заявил, что законодатели могут иметь собственное мнение, однако внешнюю политику России определяет президент.