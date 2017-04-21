В Кремле отреагировали на слова о Володине как преемнике Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода для проверки утверждений, якобы высказанных в письме сенатора Франца Клинцевича, о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин станет следующим главой государства. Слова представителя Кремля в пятницу, 21 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссий и для кривотолков. Тут все предельно ясно», — сказал Песков.

Он также подтвердил, что в администрации президента намерены разобраться в конфликте общественной организации «Инвалиды войны» c Клинцевичем.

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В ходе заседания оргкомитета «Победа», который проходил 20 апреля в Кремле, председатель «Инвалидов войны» Андрей Чепурной рассказал президенту России Владимиру Путину о том, что Клинцевич, «используя свой административный ресурс, пытается уничтожить организацию, захватить имущество, ввести раскол в ветеранское движение среди инвалидов».

Чепурной также упомянул о неком письме Клинцевича, в котором сенатор якобы указал на Володина в качестве «правопреемника» президента. Путин в ответ напомнил, что главу государства может определить только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой.

Позже Клинцевич отверг обвинения Чепурного. Сенатор подчеркнул, что никаких писем с указанием имени преемника президента не писал.