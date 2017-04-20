Клинцевич отверг обвинения в попытке расколоть движение афганцев

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отверг обвинения главы общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА) Андрея Чепурного. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 апреля.

«Продолжаются попытки любыми путями дискредитировать, опорочить меня, ставшие реакцией руководства ОООИВА на проверку использования ими бюджетных средств, которую я инициировал по требованию 20 областных отделений этой организации. Сейчас всем этим активно занимаются правоохранительные органы, и Чепурному просто необходим скандал, чтобы помешать их работе», — сказал он.

Материалы по теме Внезапно пошел вождь Президентом России собирались стать масон, целитель и пчеловод

Сенатор подчеркнул, что никаких писем с указанием имени преемника президента России не писал. «Это подделка, состряпанная с теми же неблаговидными целями. Любая графологическая экспертиза подтвердит мои слова», — добавил он.

Ранее в четверг Чепурной заявил, что Клинцевич пытается «уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов», а также называет имя преемника главы государства. По данным РИА Новости, в качестве правопреемника член Совфеда упоминал спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, заявил, что преемника главе государства может выбрать только народ.