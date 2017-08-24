Опубликован новый рейтинг одобрения работы Путина

Рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента РФ составил 83 процента от числа опрошенных россиян. Доверяют главе государства 58 процентов граждан. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

Деятельностью премьер-министра России Дмитрия Медведева удовлетворены 48 процентов респондентов, недовольны — 51 процент. Работа правительства вызывает симпатии у 50 процентов россиян, отрицательное отношение высказали — 49 процентов.

Работу Государственной думы одобряют 42 процента, не одобряют — 57 процентов. Чуть более половины опрошенных положительно оценивают деятельность своих глав регионов (52 процента), 46 процентов заявили обратное.

Кроме того, респондентам предложили назвать имена российских политиков и общественных деятелей, которым они более всего доверяют. По данным «Левада-центра», первое место занимает Путин — 58 процентов, далее следуют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (30 процентов) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (28 процентов).

Также участники опроса указали лидера ЛДПР Владимира Жириновского (13 процентов), Дмитрия Медведева (11 процентов), лидера КПРФ Геннадия Зюганова (9 процентов), главу Чечни Рамзана Кадырова, патриарха Кирилла и мэра Москвы Сергея Собянина (по 5 процентов), официального представителя МИД России Марию Захарову и вице-премьера Дмитрия Рогозина (по 4 процента).

Не доверяют ни одному из российских политиков 14 процента респондентов, 11 процентов сообщили, что не интересуются политикой.

Опрос проводился с 18 по 22 августа, участие в нем приняли 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России.

В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты соцопроса, согласно которым деятельность Путина посту главы государства положительно оценили 82,1 процента жителей страны.