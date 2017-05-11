Россияне оценили работу Путина

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 82,1 процента жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в четверг, 11 мая.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева, исходя из данных за период с 30 апреля по 7 мая, положительно оценивают 52,8 процента россиян. Работу правительства в целом одобряют 55,8 процента участников опроса.

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Неодобрение в адрес работы главы государства высказали 12,3 процента респондентов, председателя правительства — 34,3 процента, кабмина — 32.

В период с 24 по 30 апреля работу российского лидера одобряли 81,6 процента граждан.

2 мая газета «Коммерсантъ» обнародовала результаты опроса «Левада-Центра», согласно которым свыше 60 процентов хотят, чтобы главой государства по итогам президентских выборов в 2018 году остался Владимир Путин.