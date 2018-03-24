Сербы припомнили НАТО бомбардировки и воспротивились членству

Большинство жителей Сербии — 84 процента — выступили против вступления страны в НАТО. Такой результат показал опрос Института по европейским делам.

За членство Сербии в Североатлантическом альянсе высказались десять процентов респондентов, остальные затруднились ответить.

68 процентов жителей страны уверены, что сотрудничество с НАТО не принесет Белграду никакой пользы, 18 процентов придерживаются противоположного мнения.

При этом сербы вспомнили бомбардировки Югославии силами альянса в 1999 году. 17 процентов считают, что причиной была политика тогдашнего президента объединенной республики Слободана Милошевича, чуть меньше (15 процентов) респондентов полагают, что США и западные страны просто отстаивали свои интересы, 12 процентов уверены, что всему виной было изгнание сербов из Косово, а 10 процентов — отделение Косово от Сербии.

Больше половины жителей (62 процента) заявили, что не приняли бы извинений от НАТО.

В 1999 году альянс провел операцию в Югославии во время войны в Косове. Поводом для этого СМИ называли волну этнических чисток в регионе. Бомбардировки длились с 24 марта по 10 июня. Погибли более 1,7 тысячи человек, в том числе около 400 детей.

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