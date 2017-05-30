Избранный президент Сербии подтвердил нежелание вести страну в НАТО

Сербия не планирует вступать в НАТО. Об этом в интервью телеканалу Pink заявил Александар Вучич, действующий премьер-министр страны и избранный президент.

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«На совете НАТО я сказал, что стремления [вступать в альянс] у нас нет. Мы стараемся сохранить военный нейтралитет, оставаться за рамками военных блоков», — пояснил он.

Глава государства отметил, что именно поэтому страна вкладывает значительные средства в безопасность: полицейские и военные уже получили новое обмундирование, кроме того, вооруженные силы ждут поставок вертолетов и самолетов из России.

Нынешний министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич еще в декабре 2016 года заявлял о нежелании властей страны вступать в североатлантический альянс. «Мы не будем принимать антироссийские санкции и вступать в НАТО», — пообещал сербский министр своему российскому коллеге Сергею Лаврову.