Сербия после инцидента в Рашке пригрозила отправить войска в Косово

Белград направит свои войска в Косово в том случае, если для проживающего там сербского населения возникнет угроза со стороны албанцев. Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич на фоне резкого обострения отношений с властями частично признанного государства, передает РИА Новости.

«Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — заявил Николич после заседания Совета по национальной безопасности.

По словам президента, Сербия не стремится к конфликту и не хочет нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан. «До тех пор, пока я буду в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого нельзя будет избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение», — указал Николич.

Новый виток кризиса в отношениях между Сербией и властями Косово возник, когда в субботу, 14 января, косовские албанцы отказались пропускать первый с 1999 года пассажирский поезд, следовавший из Белграда в Косовска-Митровицу. Из-за угрозы безопасности поезд остановился в городе Рашка — на последней станции перед административной границей между центральной Сербией и Косово. Через несколько часов ожидания он вернулся в Белград. Косовские албанцы, провозгласившие в одностороннем порядке независимость в 2008 году, увидели в поезде угрозу своему суверенитету и угрожали остановить его силой.

Сербии, утратившей контроль над Косово в 1999 году, запрещено иметь свои войска на территории края в соответствии с Кумановским соглашением. Документ был подписан в июне того же года Белградом и НАТО после бомбардировок территории Югославии авиацией альянса.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы, однако на севере региона и в нескольких анклавах на юге живут около 120 тысяч сербов. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции страны, частью своей территории.