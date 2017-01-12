Французский суд освободил бывшего премьера Косово

Французский апелляционный суд распорядился освободить бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Reuters.

При этом ему запрещено покидать пределы страны до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение официального запроса Сербии о его экстрадиции.

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Харадинай, бывший премьер-министр частично признанной республики Косово и командир Освободительной армии Косово (ОАК), был арестован полицией Франции 5 января 2017 года по запросу Белграда, направленному еще в 2004 году. Сербия считает его военным преступником, причастным к массовым убийствам этнических сербов.

В ноябре 2012 года Гаагский трибунал оправдал Харадиная по шести пунктам обвинения. За четыре года до того он был также признан невиновным в организации этнических чисток, но позже приговор отменили из-за подозрений в том, что бывший полевой командир запугал свидетелей.

Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с декабря 2004-го по март 2005 года.