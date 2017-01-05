Бывшего премьер-министра Косово арестовали во Франции по запросу Сербии

Бывший премьер-министр частично признанной республики Косово, экс-командир Освободительной армии Косово (ОАК) Рамуш Харадинай арестован полицией Франции по запросу властей Сербии, которые обвиняют его в военных преступлениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции и МИД Косово.

По данным агентства, Харадинай, путешествовавший по дипломатическому паспорту, был взят под стражу в аэропорту Базель-Мюлуз на востоке Франции после прилета из Приштины. В МИД Косово заявили, что он был арестован на основании ордера, выданного Сербией в 2004 году, и пообещали предпринять все меры для его освобождения.

В настоящее время судебные органы Франции, по словам источника Reuters, изучают ордер на экстрадицию Харадиная на предмет его политической мотивированности.

В ноябре 2012 года Гаагский трибунал оправдал Харадиная по шести пунктам обвинения, в том числе в том, что в ходе вооруженного конфликта 1998-99 годов он с сообщниками участвовал в жестоких убийствах и пытках 39 человек в лагерях для этнических сербов.

Первый раз Гаагский трибунал признал Харадиная невиновным в организации этнических чисток в апреле 2008 года, тогда он обвинялся по 39 пунктам. Прокуроры обжаловали приговор, и в 2010 году он был отменен из-за подозрений в том, что свидетелей могли запугать.

Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с декабря 2004-го по март 2005 года.

