Брюссель решил ускорить вступление Сербии в Евросоюз

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Еврокомиссия намерена ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Die Welt со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Еврокомиссии, который будет представлен во вторник в Страсбурге.

«Членство в ЕС государств Западных Балкан в политических и экономических интересах Евросоюза», — говорится в сообщении. Речь идет о Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, а также о самопровозглашенном Косово.

При этом указывается, что Сербия и Черногория могут примкнуть к ЕС уже в 2025 году. Правда, Белграду придется заключить «юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово».

Косово провозгласила независимость в одностороннем порядке, в настоящий момент она признана как самостоятельное государство 108 странами-членами ООН. Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав Сербии как автономный край Косово и Метохия. Российская Федерация не признает независимость Косово.

В Евросоюзе на настоящий момент состоят 28 государств.

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