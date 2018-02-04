Брюссель решил ускорить вступление Сербии в Евросоюз

Еврокомиссия намерена ускорить процесс присоединения к Евросоюзу стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Die Welt со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ Еврокомиссии, который будет представлен во вторник в Страсбурге.

«Членство в ЕС государств Западных Балкан в политических и экономических интересах Евросоюза», — говорится в сообщении. Речь идет о Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине, а также о самопровозглашенном Косово.

Материалы по теме На двух стульях Как Сербии удается лавировать между Россией и Западом

При этом указывается, что Сербия и Черногория могут примкнуть к ЕС уже в 2025 году. Правда, Белграду придется заключить «юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между Сербией и Косово».

Косово провозгласила независимость в одностороннем порядке, в настоящий момент она признана как самостоятельное государство 108 странами-членами ООН. Согласно Конституции Сербии, Косово входит в состав Сербии как автономный край Косово и Метохия. Российская Федерация не признает независимость Косово.

В Евросоюзе на настоящий момент состоят 28 государств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!