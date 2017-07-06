Сербский премьер заявила о неверном толковании ее слов о ЕС и России

Сербский премьер-министр Ана Брнабич заявила, что ее слова о России и Евросоюзе были неверно истолкованы агентством Bloomberg. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в Москве обратили внимание на интервью главы сербского правительства, в котором она заявила, что «если Сербию поставят перед выбором: Россия или ЕС, то она выберет последний».

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«Посол России в Белграде специально встретился с Брнабич с целью уточнить, что в действительности говорилось. Премьер Сербии сказала, что ее слова были неверно истолкованы американским агентством и передала полную стенограмму своего интервью Bloomberg, в которой приписываемое ей высказывание отсутствует. Исходим из этих разъяснений», — говорится в комментарии.

В интервью сербскому агентству Beta Захарова добавила, что выбор путей развития и сотрудничества является суверенным правом Сербии. «Но мы искренне хотим, чтобы никто не ставил ни Ану, ни кого бы то ни было перед выбором: или — или. Оптимально быть и с одними, и с другими. Это полезно и безопасно с точки зрения собственных интересов», — заявила Захарова.

30 мая президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не планирует вступать в НАТО. «На совете НАТО я сказал, что стремления [вступать в альянс] у нас нет. Мы стараемся сохранить военный нейтралитет, оставаться за рамками военных блоков», — пояснил он.