Косачев пособолезновал народу Черногории после решения о ее вступлении в НАТО

Власти Черногории руководствовались конъюнктурными соображениями при принятии решения о вступлении страны в НАТО. Такую точку зрения высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС в пятницу, 28 апреля.

«Можно только соболезновать народу братской Черногории, не сумевшему противостоять своему оставшемуся в прошлом и решающему собственные конъюнктурные задачи политическому руководству», — заявил российский сенатор.

По мнению Косачева, у Североатлантического альянса не осталось востребованных функций после завершения холодной войны. «Само сохранение военного блока вынуждает альянс искусственным образом выдумывать внешние угрозы и сплачивать под своими знаменами тех, кто, даже не веря в угрозы, готов покорно входить в ряды так называемого большинства», — сказал глава комитета СФ.

Он также подчеркнул, что НАТО в действительности не минимизирует число угроз на европейской территории, а, напротив, провоцирует их. «Это союз генералов, готовящихся к уже прошедшей войне», — считает Косачев.

Ранее в пятницу сообщалось, что черногорский парламент проголосовал за вступление страны в НАТО. В зале находилось 46 депутатов из 81, все присутствующие поддержали законопроект о присоединении к договорам альянса. Отмечалось, что на голосовании отсутствовали представители парламентской оппозиции.