Трамп утвердил решение сената о вступлении Черногории в НАТО

Президент США Дональд Трамп подписал акт о присоединении Черногории к НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом глава государства утвердил решение сената американского Конгресса, который 29 марта ратифицировал договор о вступлении Черногории в Североатлантический альянс. За это решение было отдано подавляющее большинство голосов: 86 «за» и только два «против».

14 февраля генсек объединения Йенс Столтенберг сообщил, что соответствующий протокол одобрили уже 24 государства-члена Североатлантического альянса.

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В конце 2016 года директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что Черногория не соответствует критериям членства в НАТО. Он отметил, что в стране вооруженные силы составляют менее двух тысяч человек, а ее экономика находится в плачевном состоянии.

19 мая 2016-го страны альянса подписали протокол о вступлении Черногории, таким образом предоставив ей статус наблюдателя на заседаниях. Она сможет стать полноправным членом НАТО, когда документ будет ратифицирован всеми 28 странами-участницами организации.