Тиллерсон призвал Сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сенат Конгресса ратифицировать протокол о вступлении Черногории в НАТО, отметив, что это «в полной мере отвечает интересам Соединенных Штатов». Об этом говорится в письме главы ведомства, датированном 7 марта, сообщает Reuters.
По мнению Тиллерсона, членство Черногории в Североатлантическом альянсе будет способствовать реформам, торговле, безопасности, а также положительно скажется на стабильности соседних стран.
При этом агентство отмечает, что Москва выступает против расширения Североатлантического альянса. Задержка с ратификацией США соглашения о вступлении Черногории в НАТО поставила вопросы, о том, пойдет ли администрация президента Дональда Трампа на противостояние с Россией.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что говорить о Черногории как о члене НАТО — смешно, поскольку эта страна не соответствует критериям альянса. По его словам, они, в частности, подразумевают, что желающие вступить в альянс государства должны вносить свой вклад в обеспечение безопасности организации.
В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в блок, тогда страна получила статус наблюдателя на заседаниях НАТО. После ратификации документа всеми странами-участниками она сможет стать полноправным членом организации. Черногорская оппозиция предлагает провести общенациональный референдум. В то же время результаты соцопросов показывают, что общество расколото по вопросу членства в НАТО.