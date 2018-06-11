Меркель назвала условия возвращения России в G8

Россия сможет вернуться в группу G8, но для этого необходима реализация Минских соглашений. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

«Я могу представить себе, что Россия вернётся. Но прежде для этого мы нуждаемся в прогрессе в реализации Минских соглашений», — отметила она.

По словам канцлера, Запад нуждается в помощи России для решения кризисов.

Первым о желании восстановить формат G8 заявил президент США Дональд Трамп 8 июня. Позже он пояснил, что он более содержательный, чем G7. По словам американского лидера, участники саммита «семерки» не выносили этот вопрос на голосование, но обсуждали его. Идею вернуть G8 открыто поддержала Италия. Против ранее выступала Германия.

Президент России Владимир Путин на призыв вернуть формат «Большой восьмерки» ответил, что Россия из нее не выходила.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).

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