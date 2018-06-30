Трамп допустил возможность признания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность признания Крыма российским регионом. Так он ответил на вопрос журналистов, передает The Globe and Mail.

«Поглядим», — сказал он репортерам, которые летели с ним на борту №1 в Нью-Джерси.

Трамп добавил, что собирается также обсудить с российским лидером Владимиром Путиным конфликты в Сирии и на Украине, «вмешательство» Москвы в американские выборы и другие вопросы.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!