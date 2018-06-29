В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа

В Москве не знают, на чем основана информация СМИ о стремлении президента США Дональда Трампа заключить с Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки некую сделку по Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 29 июня.

В Кремле не сомневаются, что Путин и Трамп комплексно обсудят Сирию. «Предстоит обстоятельный разговор», — уточнил Песков.

В четверг, 28 июня, телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии.

27 июня сообщалось, что Владимир Путин в ходе беседы с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном на словах передал послание американскому лидеру.

Встреча двух лидеров в Хельсинки запланирована на 16 июля. В Кремле сообщили, что основными темами обсуждения будут двусторонние отношения и вопросы международной повестки. Переговоры не привязаны к международным мероприятиям, поэтому, отмечает агентство, предстоящий саммит можно считать первым полноформатным.

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