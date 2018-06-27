Путин передал Трампу послание

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном на словах передал послание американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС в среду, 27 июня.

«Наш президент довел до Джона Болтона некоторые мысли, которые предназначены для передачи исключительно Трампу. Беседа носила характер переговоров, ничего письменно не передавалось», — сказал Ушаков по итогам посещения Болтоном Кремля.

Путин и Болтон также обсудили детали грядущей встречи двух лидеров. «Выбрано очень удобное место и для нас, и для американской стороны. Это третья сторона», — уточнил представитель Кремля.

По его словам, подробности грядущего саммита будут объявлены в четверг, 28 июня

«Эта встреча давно планировалась, она имеет огромное значение и для России, и для Америки в двустороннем плане. (...) Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета», — добавил Ушаков.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в российскую столицу утром 27 июня. Ранее посланник Белого дома встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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