Трамп соблазнял Макрона сделкой ради выхода Франции из ЕС

На апрельской встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эммануэлю Макрону торговую сделку в обмен на выход страны из Евросоюза. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников издания, Трамп сказал президенту Франции: «Почему бы вам не покинуть ЕС?» Взамен американский лидер предложил торговую сделку на условиях более выгодных, чем в ЕС. Детали предложения американского лидера не уточняются.

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Президент Франции пребывал в Вашингтоне с официальным визитом с 23 по 26 апреля. На встрече Трампа и Макрона обсуждалась выработка общей позиции по иранской ядерной сделке. В мае глава Франции заявлял, что Париж не станет начинать санкционную войну с США из-за их выхода из ядерной сделки с Ираном.

В апреле президент США убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». В обмен на это он был готов предложить Евросоюзу новые договоренности по взаимной торговле.

В марте нынешнего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия по 25 и 10 процентов соответственно. 22 июня ЕС установил ответные пошлины на американские товары на 2,8 миллиарда евро в год.

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