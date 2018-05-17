Франция отказалась начинать войну санкций с США

Париж не станет начинать санкционную войну с США из-за их выхода из ядерной сделки с Ираном. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в болгарской столице Софии, передает РИА Новости.

По его словам, развязывать торговую войну санкций неразумно. «Мы не будем в ответ вводить санкции или контрсанкции в отношении американских компаний. Это не имеет никакого смысла», — пояснил он.

В то же время глава государства добавил, что Франция «не будет становиться союзником Ирана против США». Париж намерен взаимодействовать со всеми сторонами и построить доверительный диалог, добавил Макрон.

Материалы по теме Лучше сделки хуже нет Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе. Сделка накладывает ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС.

Другие участники соглашения — Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия — раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе. В частности, европейские страны планируют воспользоваться принятым 20 лет назад, но остававшимся невостребованным положением о защите от исполнения санкций США.

Тегеран и страны-посредники договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для Исламской Республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!