Европа решила в угоду США перейти на американский газ

Еврокомиссия предложила увеличить поставки из США в европейские страны сжиженного природного газа и расширить необходимую инфраструктуру. В обмен на это Брюссель ожидает отмены пошлин на сталь и алюминий для стран Европы со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

В Болгарии 16 мая состоялась встреча лидеров 28 стран-членов ЕС. На ней обсуждался вопрос торговли с США. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа обязательно сделает ответные шаги для защиты своих интересов в вопросе торговли. При этом Юнкер подчеркнул, что введенные США протекционистские меры нельзя оправдать соображениями национальной безопасности.

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Ситуацию в торговле с США также прокомментировал председатель Евросовета Дональд Туск. По его мнению, благодаря действиям американского президента Дональда Трампа в Европе «избавились от всех иллюзий» и готовы к тому, что им придется действовать самостоятельно.

В марте 2018 года США ввели повышенные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия, однако некоторые государства, в том числе европейские, получили отсрочку до 1 мая.

Европейские власти не исключали, что в ответ могут ввести пошлины на такие американские товары, как апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы. Однако 1 мая стало известно, что Вашингтон решил отложить на 30 дней начало действия пошлин на сталь и алюминий для Европы. При этом ЕС настаивает на полном освобождении от тарифов «раз и навсегда».

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